ФОТО:На Подоле нашли "трассу" и таможню времен Киевской Руси

На месте археологических раскопок также нашли много керамики и уникальные объекты XI-XII века.





В конце лета 2016 года на Кирилловской улице (бывшая улица Фрунзе) столичные археологи обнаружили интересную находку – часть дороги XII века, которая в древнерусские времена соединяла Киев со Смоленском, пролегая через Вышгород и Чернигов. По словам археологов, еще месяц здесь будут проходить работы, скрытые от посторонних глаз высоким забором и глубоким рвом. Styler отправился на место раскопок, чтобы узнать об особенностях работы таможенной службы времен Киевской Руси, проникнуться "пивным духом" старого Подола и рассмотреть уникальные украшения X-XI века, сообщают Нескучные новости.





В соответствии с украинским законодательством, перед началом строительных работ в центральной части Киева застройщик обязан оплатить археологические исследования, которые обычно проводит институт археологии НАН Украины.













К сожалению, столичные застройщики предпочитают делать вид, что не знают о важной норме закона, ограничившись в последствии небольшим штрафом. "Раскопки на Кирилловской – один из положительных примеров нормального отношения представителей строительного бизнеса к культурному наследию города.





Застройщик обратился к нам заранее, поэтому у нас было достаточно времени на исследования", - рассказывает археолог Вячеслав Баранов. Работы на указанном участке длятся уже более двух месяцев. За это время команда из 30 человек обнаружила не только уникальные артефакты времен Киевской Руси, но также в целом хорошо сохранившиеся находки XVII-XIX века.





Сегодня раскопки на Кирилловской ведутся на уровне XII века (больше пяти метров вглубь от существующего уровня земли). При этом исследователи настроены оптимистично и планируют докопаться до XI, а если очень повезет, то и до X века. Однако здесь все зависит от грунтовых вод, ниже которых никто опускаться не будет.









Археолог, сотрудник НАН Украины Вячеслав Баранов. фото: РБК.





Найденная дорога, по словам Вячеслава Баранова, - действительно интересный объект. "Это была не простая дорога, а хорошо уложенная деревянная мостовая. На этом участке Киева путь, скорее всего, вел к храму в начале Юрковской улицы. В целом дорога шла на Вышгород и представляла собой одну из основных трасс древнерусского периода, соединяя Киев со Смоленском, которые были одними из крупнейших городов восточной Европы на то время. Таким образом, дорога очень активно использовалась и регулярно мостилась.





На сегодняшний день мы зафиксировали второй уровень этой дороги. Если продолжить работы, то наверняка можно будет отыскать остатки пути XI века", - объясняет археолог. Следует отметить, что остатки уникального письменно не зафиксированного храма XII века на Юрковской улице были найдены в начале 2000-х (на северо-западе Подола, у перекрестка дорог на Вышгород и на Белгород). Рядом с местом находки в 2009 году началось строительство деревянного храма Николая Чудотворца.





На месте раскопок на Кирилловской улице было найдено около 20 таких пломб. Крепились они в основном на шкурках животных, которые служили своеобразной "валютой" во времена Киевской Руси. Буквально каждый день археологи находят новые артефакты, особенно это место изобилует керамикой.





"Нужно понимать, что в раннем средневековье Киев считался одним из богатейших городов Европы. На месте раскопок мы находим византийские монеты, керамику, мужские и женские украшения, а также княжеские пломбы, которыми опечатывались товары", - говорит Вячеслав Баранов. Археологи объясняют, что в районе современной Кирилловской улицы в XII веке проходила граница Подола. Поэтому не следует ожидать, что что здесь, на окраине, проживали богатые люди – такие предпочитали селиться в центре.













По всей вероятности, здесь находился въезд и выезд из Киева. Большое количество найденных пломб может свидетельствовать, что здесь располагалась некая таможенная служба, которая взымала плату за провозимые в город товары.









Раскопки на Кирилловской: таможня времен Киевской Руси





"По найденным пломбам нельзя сказать, что конкретно провозили в город. Ведь княжеская пломба – это маленький кусочек свинца, на одной стороне которого стоит монограмма князя, на второй – лик какого-то святого. Пломба лишь фиксировала, что князь взял с этого товара свою мзду. Из разных письменных источников нам известно, что зачастую пломбировались шкурки животных, мех. Возможно, и другие товары, но об этом говорить сейчас сложно", - рассказывает Вячеслав Баранов.





О существовании в этой местности таможни также говорят и найденные остатки важной для Киева и других древнерусских городов дороги.









Раскопки на Кирилловской: печка XVIII века и сусло приемник XIХ века.





На месте раскопок удалось отыскать только один небольшой участок, где, по всей вероятности, находилась небольшая усадьба с печкой XII века. Однако находка для простого обывателя смотрится невыразительно. Зато археологам удалось найти немало интересных артефактов XVII-XIX века.





"На этом месте в XVII веке была очень плотная застройка. В принципе, на этом участке жизнь всегда бурлила. Люди, как освоили эту территорию в X веке, так и живут здесь непрерывно", - комментируют археологи.





Судя по находкам, печка XVIII века была украшена изразцовыми плитками (укр. – "кахлі"). Остатки изразцов отправили на реставрацию, а вот саму кирпичную печку решили не трогать. К сожалению, она практически развалилась и перенести ее музей будет очень сложно. Поэтому исследователи ограничатся зарисовкой и 3D-моделью печи.













Рядом с остатками усадьбы XVIII века столичным археологам удалось обнаружить еще один интересный артефакт – сусло приемник.





Известно, что во 2-й половине XIX века часть улицы между Еленовской улицей и Куренёвкой начала застраиваться преимущественно промышленными предприятиями — здесь возникли кирпичные заводы, существовали большие пивзаводы.





Так, в 1872 году на Кирилловской улице купец Николай Хряков вместе со своими компаньонами организовали "Общество Киевского пивоваренного завода", которое начало производство пива в помещении бывшего литейного цеха. В советское время предприятие национализировали и переименовали его в "Киевский пивзавод №2".





К сожалению, в 2014 году исторический "Пивзавод на Подоле" закрыли.









Суслоприемник XIX века – один из немногих сохранившихся остатков, свидетельствующих о "пивном духе" старого Подола.





Один из остатков "пивного прошлого" Подола удалось обнаружить во время раскопок на Кирилловской улице. Здесь археологи раскопали хорошо сохранившийся отстойник для сусла, глубиной больше 8 метров. Стенки ямы выложены деревянными бревнами, дно – сосновыми ветками. Отстойник уходит в сторону существующей дороги. Поэтому выкапывать его не будут. Археологи объясняют, что особой ценности этот объект не несет и интересен больше киевским историкам.













В культурных слоях можно отыскать остатки пальчатки XVII века – особый тип кирпичей того времени.













В черной полосе и круге опытный археолог видит линию когда-то установленного возле усадьбы XIII века забора.













Частичка усадьбы (небольшая хозяйственная пристройка) XII века. А вот деревянный кол был забит сверху уже в XVII веке для другой постройки.













Керамика на месте раскопок просто лежит под ногами. Археологи отмечают: по остаткам некоторых изделий видно, что в XI-XII веке люди использовали абсолютно другую технику для производства посуды. Готовые изделия снимали с гончарного круга не ниткой, а брали за основу какой-то непластичный материал.





Продвигаясь дальше в сторону раскопок, встречаем более современные находки. К примеру, глубокие погреба XIХ века – первой половины XХ века. В целом на месте раскопок можно отыскать много керамики, кости животных, остатки печей разных веков, а также стройматериалы. К примеру, археологам часто встречается уже обработанный пирофиллит. Скорее всего, по найденной дороге его перевозили на место строительства каменного храма на Юрковской.













Раскопки на Кирилловской – это своеобразный "исторический аттракцион", где перемешаны артефакты сразу нескольких веков.





"Подол уникален с точки зрения археологии. Здесь довольно быстро образовывались культурные слои. С одной стороны эту местность "подпирает" гора, с другой – река. Каждый год во время оттепели и дождей с горы вниз намывало грунт, поэтому различные напластования – привычное дело для Подола. К примеру, сейчас мы стоим на уровне XII века, а над нами еще 5-6 метров грунта. А вот в Верхнем Городе XII век можно отыскать на глубине всего лишь 1,5 метров от поверхности", - уточняет археолог Вячеслав Баранов.





Игральные кости, византийские амфоры, украшения и другие находки раскопок на Кирилловской улице





Недалеко от места непосредственного проведения раскопок, археологи организовали своеобразную лабораторию, где находки чистят, маркируют и отправляют на реставрацию. Исследователи показали лишь небольшую часть найденных за последнюю неделю артефактов, сохранившихся преимущественно со времен Киевской Руси.













Костяной игольник с циркульным орнаментом. Подобная традиция хранения швейных игл пришла в наши края из скандинавских стран, приблизительно XI век.













Сердоликовая бусина, приблизительно XI век.













Фрагмент женской подвески, найденный на археологических раскопках.













Женская привязка и мужские накладки на пояса. Археологи рассказывают, что пояс в древнерусские времена был своеобразным "паспортом", который свидетельствовал о социальном статусе человека. Одна из накладок посеребрена, вторая с позолотой, приблизительно XI век.













Игральная кость с вкраплением свинца, приблизительно XI век.





Раскопки на Кирилловской подарили столичным археологом просто-таки гору керамики. Множество осколков разных фактур и размеров бережно моют в воде, сушат и сортируют. Исследователям необходимо будет отыскать среди сотен образцов похожие кусочки и попытаться их склеить. Стекло XVII века – еще одна интересность раскопок на Кирилловской.





Дело в том, что на территории Украины еще во времена казачества стали активно появляться так называемые гуты – предприятия мануфактурного типа, где производилось стекло и стеклянные изделия. В XVII веке казацкие гуты активно продавали стекло Московскому царству, где долгое время стекло вообще не производили.













Узорное донышко кувшина.













Фрагмент византийской амфоры, в которой перевозилось вино.





Все находки отправляют в археологический музей НАН Украины. На сегодняшний день перед археологами стоит задача максимально исследовать раскопанный участок, так как уже в следующем году на этом месте должно начаться запланированное строительство.













К сожалению, зафиксировать все находки не удастся из-за отсутствия технологий и должного финансирования. К примеру, на сегодняшний день в Украине нет технологий музеефикации земляных остатков.





"В этом году государство выделило институту археологии НАН Украины на 40% меньше финансирования, нежели было необходимо для выплат зарплат. Во всем мире люди вкладывают в науку, потому что это те знания, которые окупают себя сторицей. К сожалению, в Украине нет традиции долгосрочного инвестирования в свою страну. Да и в целом отсутствует интерес со стороны государства к подобным долгосрочным археологическим проектам. А ведь ежегодно Украина теряет сотни миллионов долларов на том, что люди незаконно грабят памятники архитектуры и вывозят ценные находки. Нужно понимать, что наша страна теряет не только деньги, но и информацию, на которой можно было бы учить своих потомков", - делится ситуацией Вячеслав Баранов.





К слову, киевские археологи ежедневно исследуют культурные слои под толщей грунта на Подоле. Сегодня раскопки на Почтовой площади продолжаются. Команда специалистов нашла культурные слои XV-XVI, XVII-XVIII и даже XI-XIII веков.



