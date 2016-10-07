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Новости
Украина
7 октября 16, 11:08
Сегодня в России предъявят обвинение Сущенко
Сущенко,Сущенко
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Российской Федерации в пятницу, 7 октября, намерено предъявить обвинение украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом на своей странице в Тwitter написал адвокат украинца Марк Фейгин. Он также отметил, что сможет встретится с Сущенко только в понедельник, 10 октября.

В результате жеребьевки адвокатов перед этой чертовой тюрьмой, я попаду к Сущенко в понедельник утром, но сегодня смогу увидеть его ФСБ на обвинении, - написал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Фейгин заявил, что в Москве начинают кампанию по дискредитации украинского журналиста Романа Сущенко. Сейчас это уже совершенно очевидно. Кампания идет в России и на Западе.

Это понятно и привычно, хотя есть некоторые скверные детали. Однако особенно беспокоит ситуация с дискредитацией в Украине, - заявил адвокат.
URA-Inform
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