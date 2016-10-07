Украина против РФ возбудила 5 межгосударственных дел

В Украине на данный момент возбуждено пять межгосударственных дел против Российской Федерации, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 7 октября.

По словам министра, первое дело было инициировано 13 марта 2014 года и касалось масштабных нарушений прав граждан Украины, военнослужащих, крымских татар во время первых дней аннексии Крыма.

Второе дело, продолжил Петренко, возбуждено 21 августа 2014 года по факту похищения и отправки детей-сирот с территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, на территорию России.





Третье дело касается вопроса преследований крымских татар на территории Крыма. В этом контексте Украина подаст еще одну жалобу совместно с Меджлисом по запрету деятельности Меджлиса на территории Российской Федерации.





И последняя на данный момент жалоба – на многочисленные факты нарушений прав человека, массовые убийства, обстрелы мирных территорий, убийства военнослужащих, похищения журналистов и волонтеров на территории Донбасса в 2014-2016 годах.





Как сообщал Корреспондент.net, 23 августа Голосеевский районный суд Киева обязал РФ выплатить миллион переселенке.



