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Новости
Украина
7 октября 16, 14:44
На Одесчине проходит укрепление границы с Приднестровьем
граница
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Из-за напряжения на границе обновили пограничный отдел.
Обновление стоило государству 3 млн грн. На страже более 100 бойцов. Они охраняют почти 30-километровый участок украинской-молдавской границы.
 
"В прошлом году расстояние охранной участка границы составляла более 45 километров в одно подразделение. Сегодня удалось сделать до 25 км за счет увеличения численности отделов пограничной службы", - отметил первый заместитель начальника Подольского пограничного отряда Госпогранслужбы Руслан Дударев.
 
Также с помощью квадрокоптеров следят за территорией с воздуха. Для быстрого реагирования бойцы используют джипы, мотоциклы и портативную телекоммуникационную станцию.
 
По словам председателя Госпогранслужбы, усиление охраны этого участка границы связано с постоянным напряжением на границе с самопровозглашенной Приднестровской молдавской республикой.
 
Напомним, ранее Молдова отказала Приднестровью в слиянии с РФ.
Korrespondent
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