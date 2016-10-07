На Одесчине проходит укрепление границы с Приднестровьем

Обновление стоило государству 3 млн грн. На страже более 100 бойцов. Они охраняют почти 30-километровый участок украинской-молдавской границы.

"В прошлом году расстояние охранной участка границы составляла более 45 километров в одно подразделение. Сегодня удалось сделать до 25 км за счет увеличения численности отделов пограничной службы", - отметил первый заместитель начальника Подольского пограничного отряда Госпогранслужбы Руслан Дударев.

Также с помощью квадрокоптеров следят за территорией с воздуха. Для быстрого реагирования бойцы используют джипы, мотоциклы и портативную телекоммуникационную станцию.

По словам председателя Госпогранслужбы, усиление охраны этого участка границы связано с постоянным напряжением на границе с самопровозглашенной Приднестровской молдавской республикой.

Напомним, ранее Молдова отказала Приднестровью в слиянии с РФ.