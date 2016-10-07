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Новости
Украина
7 октября 16, 14:46
Москаль: При обмене пленными присутствовал только Медведчук
Медведчук
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Медведчук лично проводил обмены с ЛНР, утверждает глава Закарпатской ОГА.
Медведчук лично проводил обмены с ЛНР, утверждает глава Закарпатской ОГА.

По словам главы Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля, в его бытность главой Луганской военно-гражданской администрации пленных на обмен с ЛНР привозил только Виктор Медведчук, спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе. Как заявил Москаль в эфире 24 канала, других официальных лиц он не видел.

"Я не могу рассказать об обмене пленными по всей территории Донбасса, когда я работал главой Луганской ОВГА. Но… кроме Медведчука, который привозил пленных, я больше никого не видел", – отметил глава Закарпатской ОГА.

По его словам, Медведчук сам лично привозил пленных и отводил их с украинской территории на территорию ЛНР.

"Это то, что я видел. Все это проводилось в строжайшей тайне. Но мы знали потому, что наши "скорые помощи" обслуживали прифронтовую территорию… субботу-воскресенье мы всегда были на линии фронта. И в одну из таких поездок я увидел, что территория оцеплена нашими военными – идет обмен пленными. Мне сказали, что будет обмен, поскольку "скорые" просили", – уточнил Москаль.

По словам главы Закарпатской ОГА, он многим рассказывал об этом обмене.

"Но мне отвечали: сегодня в Украине это не воспринимается. Но что я должен сказать – что Карлсон привез пленных? На наших телеэкранах сидят люди, которые говорят, что они поменяли столько-то и столько-то. А я хочу их спросить: а вы были в ЛНР?" – добавил Москаль.

Ранее  народный депутат Украины Вадим Рабинович также заявлял, что Медведчук внес 90% труда для освобождения украинских заложников из плена ЛДНР.
Korrespondent
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