АТО: за сутки ранены трое бойцов

За прошедшие сутки на Донбассебыли ранены трое военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Украинский кризисный медиа центр.

По словам руководителя, бойцов ранили при обстрелах в Крымском и Авдеевке. Еще один военный подорвался на растяжке в районе Майорска.





На Донецком направлении зафиксировали четыре обстрела, в том числе один из тяжелого вооружения. "Боевые действия велись только в Авдеевской промзоне", - сообщил Лысенко.





На Мариупольском направлении прошло 17 обстрелов, заявили в штабе АТО. При этом активно открывали огонь по Марьинке и Широкино, также несколько обстрелов - в Новогригорьевке и Павлополе.





На Луганском направлении зафиксировали десять обстрелов. При этом на рассвете 7 октября сепаратисты около получаса вели огонь из минометов под Новозвановкой, отметил спикер. Также режим тишины продолжают нарушать в Станице Луганской и Попаснянском районе. Еще один обстрел прошел в Ореховом на Бахмутской трассе.





По данным штаба АТО, во время военных действий ранены шесть сепаратистов. Они входили в состав штурмовых полков и батальонов Макеевки, Новоазовска и Стаханова, отметили в Главном управлении разведки Минобороны.





В то же время сепаратисты сообщили о ранении при обстреле жителя Зайцево. Об этом передает ДАН со ссылкой на "главу" поселковой администрации Ирину Дикун. По ее словам, инцидент произошел 6 октября. У пострадавшего контузия и осколочные ранения.





Накануне поселок обстреляли из минометов и стрелкового оружия на северной окраине Горловки, отметила Дикун. Военные действия также продолжались 7 октября с 6:30 до 8:00, добавило издание.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки в АТО один военный погиб, двое ранены.



