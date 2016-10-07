Порошенко поставил во главе Николаевской ОГА шансонье

Президент Украины Петр Порошенко назначил председателем Николаевской областной государственной администрации депутата от своей партии Алексея Савченко.

При этом назначен Савченко с испытательным сроком.

Савченко достаточно известный в Украине человек. Он успел и побыть певцом, и побыть президентом футбольного клуба, и топ-менеджером банка.

Корреспондент.net собрал информацию о необычном губернаторе.

Образования мало не бывает

В 1994 году Савченко окончил Киевское высшее суворовское училище, в 1997-м – Институт подготовки кадров Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

В 2003 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины, получив квалификацию юриста, в 2008-м – Межрегиональную академию управления персоналом, получив квалификацию магистра экономики и управления трудовыми ресурсами.

Из милиции в банкиры

С 1994-го по 2003-й годы Савченко работал в Главном управлении МВД Украины в Киеве, пройдя путь от заместителя начальника отдела до заместителя начальника управления.

В тоже время в МВД Киева работал уже бывший Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.

Из МВД он перешел в управление безопасности банка "Персональный компьютер" (впоследствии "Родовид"), а позже стал заместителем председателя правления банка.

По банку «Родовид» партнером Савченко был небезызвестный Юрий Иванющенко.

В 2005-2006 гг. Савченко - председатель правления "Азия Универсал Банк".

2006-2010 гг. - работал на руководящих должностях в правлении "Партнер-Банка". Был заместителем председателя правления, председателем правления, председателем наблюдательного совета.

2010-2011 гг. – он работал председателем наблюдательного совета "Конверсбанка", а в 2011 -2012 годах председателем правления "Авант-Банка".

Работа на государство

В 2010-м году Савченко в течение двух месяцев успел поруководить концерном "Укрспирт".

В 2014-м году Савченко избран народным депутатом Украины VIII созыва по списку Блока Петра Порошенко.

В Раде Савченко работал в комитете по вопросам бюджета.

В 2015 году он задекларировал 41,5 миллионов гривен общего дохода.

Савченко сватали и в губернаторы родной Черниговской области, и в губернаторы Житомирской области, но поехал он на юг.

Спорт

Алексей Савченко был владельцем черниговского футбольного клуба «Десна».

В 2008 году у Савченко 50% клуба «Десна» купил водочный магнат Павел Климц. С Климцом и связывает то, что Савченко ненадолго возглавил “Укрспирт”.

Кстати, ФФУ отстранила Савченко от футбольной деятельности за резкие высказывания о коррупции в украинском футболе.

Савченко – кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу.

С 2014 года он президент Национальной федерации самбо Украины.

Шоу-бизнес

С 2010 года Савченко активно занялся, как бы это странно не звучало, музыкальной карьерой.

Сам он говорит, что начал с песни для жены, а потом все это переросло в альбом и гастроли.

Савченко снимает клипы, едет в тур по городам Украины.

В 2011 году по приглашению российского Радио Шансон и Шансон ТВ, Савченко выступает на праздничном концерте «5 лет в эфире!».

На радио Шансон и каналах М1 и М2 – песни Савченко появляются регулярно.

Но сейчас он, похоже, приостановил карьеру.