СБУ накрыла казино, в котором вербовали сепаратистов - Видео

В Светлодарске Бахмутского района Донецкой области силовики прикрыли подпольное игорное заведение, используемое как вербовочный центр для НВФ самопровозглашенной ДНР, информирует пресс-центр СБУ.

Сообщается, что подозреваемые приглашали в казино, замаскированное под интернет-студию, зависимых от алкоголя и наркотиков людей. После того, как те проигрывали большие суммы денег, им предлагали "отработать" долги, приняв участие в боевых действиях против подразделений ВСУ.





В случае отказа должникам угрожали расправой, согласившихся в ночное время переправляли на лодках в неподконтрольную Киеву Горловку.





Вербовщики задержаны, расследование продолжается.





Как сообщал Корреспондент.net, 26 сентября был задержан буковинец, подозреваемый в финансировании ЛНР.