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Украина
7 октября 16, 15:50
СБУ накрыла казино, в котором вербовали сепаратистов - Видео
сепар
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Проигравшим предлагали "отработать" долг.
В Светлодарске Бахмутского района Донецкой области силовики прикрыли подпольное игорное заведение, используемое как вербовочный центр для НВФ самопровозглашенной ДНР, информирует пресс-центр СБУ.
 
Сообщается, что подозреваемые приглашали в казино, замаскированное под интернет-студию, зависимых от алкоголя и наркотиков людей. После того, как те проигрывали большие суммы денег, им предлагали "отработать" долги, приняв участие в боевых действиях против подразделений ВСУ.

В случае отказа должникам угрожали расправой, согласившихся в ночное время переправляли на лодках в неподконтрольную Киеву Горловку.

Вербовщики задержаны, расследование продолжается.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 сентября был задержан буковинец, подозреваемый в финансировании ЛНР. 
Korrespondent
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