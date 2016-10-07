Леонид Кравчук обратился к Путину в день его рождения

Он пожелал российскому президенту надежды на будущее. Потому что в Украине Путин стал персоной-недругом, цитирует НСН слова Кравчука.

"Я общаюсь с людьми на улицах, на рынках, со студентами разговариваю – мало кто отзывается о Путине нейтрально. У меня очень большая библиотека классической литературы, прежде всего русской, я учился в Москве, я объездил пол-России. И у меня есть четкое впечатление: Россия должна подниматься, опускаться больше нельзя", – рассказал Кравчук.

Помимо этого он заметил, что у Путина высокие лидерские качества, а у России большой потенциал, следовательно, если Владимир Владимирович выберет правильный путь, он сможет добиться вместе с государством ошеломительных успехов.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно в СМИ появилось одно из последних интервью экс-президента Израиля и главы российского государства. Шимон Перес заявил Владимиру Путину, что его политика ни к чему не приведет, Америка все равно выиграет.