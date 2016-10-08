Аэроразведка засняли военные объекты РФ в Крыму (ВИДЕО)

Волонтеры из миссии аэроразведки фонда "Сестры Победы" засняли на беспилотник военные объекты России в Крыму.

"Ни для кого не секрет, что за последние два года Крым стал огромной военной базой, куда московское государство стягивает свои самые боеспособные части и новейшее вооружение. Маршрут был проложен не самый длинный, но даже не углубляясь внутрь полуострова нам удалось увидеть много интересного. Уже за самой административной границей с материковой частью Украины начинаются укрепрайоны и военные базы. Мы покажем вам две из них - базу спецназа и военно-воздушных сил," - сообщается в комментарии к видеоролику.