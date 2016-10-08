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Украина
8 октября 16, 09:11
Аэроразведка засняли военные объекты РФ в Крыму (ВИДЕО)
Базы спецназа РФ
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На видео попали базы спецназа и военно-воздушных сил.
На видео попали базы спецназа и военно-воздушных сил.

Волонтеры из миссии аэроразведки фонда "Сестры Победы" засняли на беспилотник военные объекты России в Крыму.

"Ни для кого не секрет, что за последние два года Крым стал огромной военной базой, куда московское государство стягивает свои самые боеспособные части и новейшее вооружение. Маршрут был проложен не самый длинный, но даже не углубляясь внутрь полуострова нам удалось увидеть много интересного. Уже за самой административной границей с материковой частью Украины начинаются укрепрайоны и военные базы. Мы покажем вам две из них - базу спецназа и военно-воздушных сил," - сообщается в комментарии к видеоролику.
Korrespondent
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