Из России в Иловайск привезли Грады и танки, - разведка

С территории России через государственную границу на оккупированную территорию Донбасса поступило новое вооружение для боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.





В Свердловск прибыли восемь танков, десять вагонов с боеприпасами и запасные части для БМП. В Иловайск привезли 20 танков, пять систем Град калибром 122 мм на платформах и восемь цистерн с топливом.





Разведка установила, что на Свердловский машиностроительный завод в начале октября приехали специалисты из России, которые должны установить динамическую защиту на танки. Там же чинят поврежденную технику Вооруженных сил РФ.



