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Украина
8 октября 16, 19:57
Из России в Иловайск привезли Грады и танки, - разведка
Иловайск
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Новая партия вооружения прибыла из России в Свердловск и Иловайск. Это танки, Грады, боеприпасы и топливо
С территории России через государственную границу на оккупированную территорию Донбасса поступило новое вооружение для боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. 

В Свердловск прибыли восемь танков, десять вагонов с боеприпасами и запасные части для БМП. В Иловайск привезли 20 танков, пять систем Град калибром 122 мм на платформах и восемь цистерн с топливом. 

Разведка установила, что на Свердловский машиностроительный завод в начале октября приехали специалисты из России, которые должны установить динамическую защиту на танки. Там же чинят поврежденную технику Вооруженных сил РФ. 

Источник: liga.net
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