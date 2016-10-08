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Новости
Украина
8 октября 16, 22:12
Известный астролог назвал дату прекращения войны на Донбассе
АТО
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Донбасс будет иметь статус своеобразной автономии, но до тех пор, пока жив президент России Владимир Путин.
Война на Донбассе закончится уже в ближайшие три месяца. Таким предсказанием в прямом эфире "Обозревателя" поделился астролог Влад Росс, передают Нескучные новости.

"Самый худший период был в августе: резкие ситуации, вооруженные действия, в Крыму Путин начал выискивать украинских "диверсантов". Дальше Юпитер войдет в Весы, Юпитер – планета переговоров, консенсуса, дипломатии; можно договориться о мире. Период с октября по декабрь – время, когда окончательно наступит мир", - высказал мнение он.

Как отметил Росс, Донбасс будет иметь статус своеобразной автономии, но до тех пор, пока жив президент России Владимир Путин.

"Донбасс станет некой "Приднестровской республикой" в Украине. Но это лишь на некоторое время, когда жив Путин и пока он у власти", - подытожил он.



Источник: neskuchno-news
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