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Украина
9 октября 16, 09:14
В районе Новозвановки боевики применили тяжелую артиллерию
Танк
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На луганском направлении гибридная армия РФ открывала огонь из артиллерии калибром 122 и 152 мм и минометов калибром 120 мм
За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 48 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. 
На луганском направлении зафиксировано 16 нарушений режима тишины. Террористы применяли тяжелое вооружение. В районе Новозвановки боевики вели огонь из артиллерии калибром 122 и 152 мм, минометов калибром 120 мм, а в направлении Новоалександровки - из 82-мм минометов. В районе Крымского гибридная армия РФ обстреляла опорные пункты ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия. 

На мариупольском направлении зафиксировано 27 обстрелов. В направлении Широкино боевики неоднократно открывали огонь из минометов калибром 82 и 120 мм, БМП и стрелкового оружия. В районе Водяного зафиксирован огонь из ствольной артиллерии калибром 122 мм, а около Павлополя, Марьинки, Старогнатовки террористы использовали гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, вел огонь снайпер. 

На донецком направлении за сутки было пять обстрелов. Режим тишины боевики нарушали в Каменке, Новгородском, Авдеевке и Троицком, обстреливая подразделения ВСУ из минометов калибром 82 мм, БМП, пулеметов и гранатометов разных систем, стрелкового оружия.

Источник: liga
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