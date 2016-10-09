СБУ задержала российского шпиона в Ровно (ФОТО, ВИДЕО)

Агента главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации задержали в Ровно сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.





Шпион - гражданин Украины, который постоянно проживает в России, он должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ.





За передачу документов с грифом "секретно" и "совершенно секретно", касающиеся боевой подготовки, вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины с иностранными партнерами, агент ГРУ должен был предложить украинскому офицеру и его семье российское гражданство, а также деньги. Сумма зависела от актуальности и важности военных секретов.





















Украинский военнослужащий, получив предложение о сотрудничестве с российскими спецслужбами, обратился в СБУ.





7 октября 2016 российский шпион въехал в Украину для получения секретных документов, над которыми уже поработали оперативники украинской спецслужбы.













Фото: facebook.com/SecurSerUkraine













На следующий день он был задержан сотрудниками СБУ на горячем во время получения флешки с дезинформацией, которую считал секретными документами военного характера.







