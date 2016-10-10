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Новости
Украина
10 октября 16, 09:29
Климкин за выход Украины из СНГ
Климкин
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МИД рассматривает вопрос выхода Украины из СНГ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за выход страны из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

По словам Климкина, МИД изучает вопрос выхода Украины из СНГ. "У нас есть несколько десятков соглашений, которые касаются, например, взаимного признания дипломов, выплат пенсий. И сейчас мы завершаем работу, которая позволит нам урегулировать эти соглашения", — сообщил Климкин.

Он также подчеркнул, что является сторонником выхода Украины из СНГ.

Напомним, ранее Климкин заявил, что решение по безвизовому режиму с ЕС будет в октябре или ноябре.
Delo
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