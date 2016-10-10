АТО: Обстрелы не прекращаются

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. Тут боевики, нарушая "режим тишины", открыл огонь в районах Марьинки, Гранитного и Павлополь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По Марьинке оккупанты также стреляли из минометов 82 калибра, а по Широкино - из ствольной артиллерии калибра 122 мм. В то же время на Донецком направлении зафиксировано четыре обстрелы.

В этом направлении противник из БМП, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия стрелял по Новгородскому, а по укреплением Вооруженных Сил Украины в Авдеевке вели огонь из минометов 82 калибра.

Меньше всего вчера враг открывал огонь на Луганском направлении. Тут противник всего лиши два раза пытался провоцировать наши войска. Так возле Трехизбенки опорные пункты сил АТО подверглись обстрелам из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем. Подобное же оружие российско-оккупационные войска использовали и в районе Новоалександровки, - рассказали в пресс-центре.

Напомним, украинская сторона перенесла сроки отвода сил в Станице Луганской из-за обстрелов боевиков. Российские наемники не выполняют рамочное соглашение об отводе сил. Об этом в воскресенье, 9 октября, заявила пресс-служба Министерства обороны Украины.