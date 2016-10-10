Украинцы в октябре будут отдыхать дольше

В октябре украинцев ждет больше выходных, чем обычно. В связи с Днем защитника Украины (14 октября), который учрежден как государственный праздник с прошлого года, в середине октября появится дополнительный выходной день.

В 2016 году этот выходной припадает на пятницу. Таким образом, 14-16 октября - это официальные выходные дни.

14 октября, помимо Дня защитника, также отмечаюся религиозный праздник славян Покров и годовщина организации УПА.

Напомним, в 2014 году решением президента Петра Порошенко был отменен праздник Дня защитника отечества, который со времен СССР на протяжении многих лет продолжали отмечать 23 февраля.

В честь защитников и новых героев, отдавших жизни за независимость и сохранение территориальной целостности Украины, Порошенко инициировал установление нового праздника Дня защитника Украины - 14 октября. Соответствующий выходной на официальном уровне установили через год, 5 марта 2015 года.