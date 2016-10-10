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Новости
Украина
10 октября 16, 11:39
В Украине из-за ливней без света сидят семь областей
лэп
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Непогода в прошедшие выходные дни обесточила ряд населенных пунктов в семи областях Украины.

По состоянию на утро понедельника, 10 октября, в Киевской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Черкасской, Одесской и Херсонской люди все еще сидят без света. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 8-9 октября на большей части территории страны прошли сильные ливни, которые сопровождались порывистыми ветрами.

В результате во многих населенных пунктам сработала система защиты линий электропередач, что обесточило населенные пункты в семи областях.

В ГосЧС также отметили, что для восстановления энергоснабжения привлечены местные бригады облэнерго, которые уже отказали около 933 кубических литров дождевых вод, освободили 20 автомобилей из подтопленных участков дорог, а также сделали более 20 выездов, чтобы распилить и убрать деревьев, которые были повалены во время стихийного бедствия.

Всего в ликвидации последствий непогоды от ГосЧС было привлечено 145 человек личного состава и 36 единиц техники, - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 10 октября, в Украине синоптики обещают влажную и прохладную погоду. Однако дожди будут идти только в северной половине страны. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 метров за секунду.
URA-Inform
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