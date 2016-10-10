В Киеве включили отопление в больницах, школах и детсадах

ПАО "Киевэнерго" начинает подачу тепла в учреждения социальной сферы — школы, детские садики, больницы согласно заявок с 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточняют в "Киевэнерго", подача тепла осуществляется согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации (КГГА). Согласно данным "Киевэнерго", готовы к отопительному сезону более 90% объектов социальной сферы.

Напомним, отопительный сезон 2015-2016 годов Киев закончил досрочно — к 1 апреля 2016 года "Киевэнерго" получила более 800 заявок на отключение отопления.