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Украина
10 октября 16, 12:11
В Киеве включили отопление в больницах, школах и детсадах
отопление
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"Киевэнерго" включает отопление в школы, детсады и больницы в 10 октября

ПАО "Киевэнерго" начинает подачу тепла в учреждения социальной сферы — школы, детские садики, больницы согласно заявок с 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточняют в "Киевэнерго", подача тепла осуществляется согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации (КГГА). Согласно данным "Киевэнерго", готовы к отопительному сезону более 90% объектов социальной сферы.

Напомним, отопительный сезон 2015-2016 годов Киев закончил досрочно — к 1 апреля 2016 года "Киевэнерго" получила более 800 заявок на отключение отопления.
Delo
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