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Новости
Украина
10 октября 16, 13:09
Саммит Украина-ЕС пройдет 24 ноября в Брюсселе
Саммит Украина-ЕС
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Украинскую делегацию возглавит президент Петр Порошенко.
Украину в Брюсселе представит президент Петр Порошенко.

Очередной саммит Украина-ЕС пройдет в Брюсселе 24 ноября, сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза.

"В четверг 24 ноября Дональд Туск, председатель Европейского совета примет XVIII-й саммит Украина-ЕС. Он будет представлять ЕС вместе с Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейской комиссии. Президент Украины Петр Порошенко будет представлять Украину", - цитирует Интерфакс-Украина сообщение совета ЕС.

Ожидается, что представители сторон обсудят либерализацию визового режима между Украиной и ЕС, реализацию Минских договоренностей, а также меры по борьбе с коррупцией в Украине и согласование плана реформ.

Как сообщал Корреспондент.net, очередной ежегодный саммит Украина-ЕС должен был пройти 19 мая в Брюсселе, однако его решили перенести на осень 2016 года по договоренности сторон. Причиной переноса стало желание обеих сторон содержательно наполнить это мероприятие конкретными результатами.

Напомним, предыдущий, 17-й саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве в апреле 2015 года. Тогда Порошенко заявил, что за пять лет Украина должна достигнуть условий, необходимых для подачи заявки на членство в Евросоюзе.
Korrespondent
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