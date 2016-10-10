Власть ЛНР устроила митинги против миротворцев

В Луганске начался митинг против возможного появления иностранных вооруженных миссий, передает подконтрольный сепаратистам сайт ЛИЦ.

Участники митинга держат в руках плакаты: "Нет иностранной интервенции под видом вооруженной миссии", "Луганск против интервентов", "Вооруженная миссия = военная интервенция", "Мы сами обеспечим свою безопасность".

Издание уточнило, что ранее принять участие в митинге луганчан призвал глава ЛНР Игорь Плотницкий.

В августе сообщалось, что Киев подготовил документы по миротворцам ООН на Донбассе.

В сентябре также сообщалось, что ОБСЕ обсуждают введение полицейской миссии для поддержки возможных местных выборов на Донбассе.