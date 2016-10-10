Безвиз для Украины решится на саммите "Украина-ЕС" 24 ноября

XVIII саммит Украина-ЕС пройдет в Брюсселе 24 ноября.





Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза.





"В четверг 24 ноября Дональд Туск, председатель Европейского совета, примет 18-й саммит Украина-ЕС. Он будет представлять ЕС вместе с Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейской комиссии. Президент Украины Петр Порошенко будет представлять Украину", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета ЕС в понедельник.





Согласно сообщению, представители сторон обсудят либерализацию визового режима между Украиной и ЕС, реализацию Минских договоренностей, а также меры по борьбе с коррупцией в Украине и согласование плана реформ.





Как сообщалось, очередной ежегодный саммит Украина-ЕС должен был пройти еще в мае текущего года, однако по договоренности сторон он был перенесен на осень 2016 года. Причиной переноса стало желание обеих сторон содержательно наполнить это мероприятие конкретными результатами.





В частности, стороны ожидают, что на саммите уже будет возможность сделать конкретные заявления относительно безвизового режима для Украины, а также перспективы дальнейшей ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Кроме того, Киеву была дана возможность провести ключевые реформы в рамках сотрудничества с МВФ, которые в том числе открывают путь для макрофинансовой помощи со стороны ЕС.





Киев ожидает, что итогом саммита Украина-ЕС станет совместный двусторонний документ, в котором были бы отображены волнующие украинское общество вопросы, такие как безвизовый режим, перспектива вступления в силу Соглашения об ассоциации, продолжение санкций против России, перспективы макрофинансовой помощи со стороны ЕС, а также соглашения об общем авиационном пространстве.







