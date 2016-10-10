Российская пресса просит ФСБ пояснить арест Сущенко

Такие же обращения были и от представителей ОБСЕ и других международных организаций. Союз журналистов направил соответствующие обращение в ФСБ России.

Как сообщает, руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, об этом в понедельник, 10 октября, сообщила секретаря российского общества Надежда Ажгихина. По ее словам, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов "чрезвычайно обеспокоен тем, что случилось". Российские журналисты продолжают следить за ситуацией, - заверила она.

Напомним, Сергей Томиленко ранее сообщал, что Союз журналистов обращался по поводу задержания Сущенко в СЖР, Международной и Европейской федераций журналистов, и к представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуне Миятович.

Как сообщал УРА-Информ, вчера министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российские власти разрешили украинским консулам встретится с журналистом "Укринформа" Романом Сущенко. Однако встречу назначили только на пятницу, 14 октября.