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Новости
Украина
10 октября 16, 13:14
Российская пресса просит ФСБ пояснить арест Сущенко
Сущенко
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Сразу после того, как Союз журналистов России получил обращения от имени Национального союза журналистов Украины в связи с арестом украинского корреспондента, СЖР провел экстренное рабочее совещание, на котором было принято обращение к российским спецслужбам с просьбой разъяснить причину задержания Романа Сущенко.

Такие же обращения были и от представителей ОБСЕ и других международных организаций. Союз журналистов направил соответствующие обращение в ФСБ России.

Как сообщает, руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, об этом в понедельник, 10 октября, сообщила секретаря российского общества Надежда Ажгихина. По ее словам, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов "чрезвычайно обеспокоен тем, что случилось". Российские журналисты продолжают следить за ситуацией, - заверила она.

Напомним, Сергей Томиленко ранее сообщал, что Союз журналистов обращался по поводу задержания Сущенко в СЖР, Международной и Европейской федераций журналистов, и к представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуне Миятович.

Как сообщал УРА-Информ, вчера министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российские власти разрешили украинским консулам встретится с журналистом "Укринформа" Романом Сущенко. Однако встречу назначили только на пятницу, 14 октября.
URA-Inform
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