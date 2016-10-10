Рабинович готов поручиться мандатом за Александровскую

Секретарь Комитета ВР по правам человека Вадим Рабинович заявил, что направит в суд депутатский запрос об изменении меры пресечения для экс-нардепа Аллы Александровской. Заявление он сделал на выходе из Харьковского СИЗО, куда приезжал лично пообщаться с заключенной.

По мнению Рабиновича, физическое состояние Александровской не позволяет ей находиться в СИЗО.

"Я готов поручиться своим мандатом, чтобы Александровскую выпустили из СИЗО. Я сомневаюсь, что эта женщина является страшной угрозой для нашей страны. Ей 67 лет, и она очень плохо себя чувствует. У нее часто происходят гипертонические кризы. Я как секретарь Комитета ВР по правам человека буду пытаться изменить ей меру пресечения", – сказал он.

Также Рабинович заявил, что напишет в суд личное поручительство.

"Это гуманно, ее надо освободить под подписку о невыезде. Я не хочу вмешиваться в следствие, но она спокойно может все делать дома и никуда она не уедет. Ее состояние не позволяет находиться в тюрьме. Она никуда сбегать не будет… В нашей державе ничего не произойдет, если она выйдет под подписку. Я сейчас направляю письмо и в суд, и следователям, чтобы ей изменили меру пресечения", - заключил нардеп.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 июня в доме Александровской прошли обыски. Более 10 сотрудников СБУ задержали экс-нардепа от КПУ в ее квартире в Харькове 28 июня.

Киевский райсуд Харькова арестовал Александровскую на 60 дней без возможности внесения залога 30 июня. После этого суд дважды продлял ей меру пресечения, в последний раз – до 28 октября 2016 года.

Сын экс-нардепа Александр, который скрывается в РФ, извещен о подозрении и объявлен в розыск.