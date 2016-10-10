Через Дунай будет построен мост

Во время поездки в Одесскую область 7 октября президент Петр Порошенко заявил о сотрудничестве с Молдовой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У нас с молдавскими партнерами еще много общих планов – оборудование современного пункта пропуска на участке Кучурган – Первомайск, строительство моста и паромной переправы через Дунай", – отметил президент.

Граница Украины по Дунаю проходит на юге Одесской области, которую глава государства посетил 7 октября. В ходе визита Порошенко обсуждал проблемы строительства дорог, в частности трассы Одесса – Рени.