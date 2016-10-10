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Новости
Украина
10 октября 16, 13:18
Через Дунай будет построен мост
мост через Дунай
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Также через Дунай пустят паром.
Во время поездки в Одесскую область 7 октября президент Петр Порошенко заявил о сотрудничестве с Молдовой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
 
"У нас с молдавскими партнерами еще много общих планов – оборудование современного пункта пропуска на участке Кучурган – Первомайск, строительство моста и паромной переправы через Дунай", – отметил президент.
 
Граница Украины по Дунаю проходит на юге Одесской области, которую глава государства посетил 7 октября. В ходе визита Порошенко обсуждал проблемы строительства дорог, в частности трассы Одесса – Рени.
Korrespondent
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