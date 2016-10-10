Боевики и наемники на Донбассе переоделись в зимнюю одежду

Кроме того – им была также выдана зимняя форма одежды. Об этом передает Главное управление разведки Минобороны на странице в соцсети Facebook.Осуществлена поставка смазочных материалов и зимней формы одежды подразделениям боевиков "1-го мотострелкового батальона пятой отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) первого АК (Донецк) "ВС России – сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее для военных ВСУ ранее были разработаны элементы парадной формы, а также варианты повседневной одежды. Одежда предназначается для офицерского и сержантского составов.