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Украина
10 октября 16, 13:29
19 октября может состояться встреча в нормандском формате
норманд
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На этот день запланирован визит Владимира Путина в Париж
На этот день запланирован визит Владимира Путина в Париж

Встреча по Украине в нормандском формате может пройти 19 октября, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, передает Интерфакс-Украина.

"В тот же день (на который запланирован визит президента РФ Владимира Путина в Париж - ред.) рассматривается возможность проведения встречи на уровне глав государств, чтобы попытаться продвинуться в урегулировании украинского вопроса, так как мы активно действуем с Германией в рамках так называемого нормандского формата в рамках того, чтобы добиться реализации Минских соглашений", - сказал Эро в эфире радиостанции "Франс энтер".

Министр отметил, что "Россия остается страной-партнером, несмотря на глубокие разногласия".

Как сообщал Корреспондент.net, Франция и Германия работают над проведением переговоров в нормандском формате в течение ближайших недель. Об этом заявил на Генассамблее ООН президент Франции Франсуа Олланд.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что саммит глав государств нормандской четверки может состояться только после успешных переговоров глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

А в Кремле заявляли, что встреча лидеров России, Германии, Украины и Франции в формате "нормандской четверки" состоится только при появлении реальных вопросов, связанных с Минскими договоренностями.
Korrespondent
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