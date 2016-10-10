19 октября может состояться встреча в нормандском формате

Встреча по Украине в нормандском формате может пройти 19 октября, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, передает Интерфакс-Украина.

"В тот же день (на который запланирован визит президента РФ Владимира Путина в Париж - ред.) рассматривается возможность проведения встречи на уровне глав государств, чтобы попытаться продвинуться в урегулировании украинского вопроса, так как мы активно действуем с Германией в рамках так называемого нормандского формата в рамках того, чтобы добиться реализации Минских соглашений", - сказал Эро в эфире радиостанции "Франс энтер".

Министр отметил, что "Россия остается страной-партнером, несмотря на глубокие разногласия".

Как сообщал Корреспондент.net, Франция и Германия работают над проведением переговоров в нормандском формате в течение ближайших недель. Об этом заявил на Генассамблее ООН президент Франции Франсуа Олланд.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что саммит глав государств нормандской четверки может состояться только после успешных переговоров глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

А в Кремле заявляли, что встреча лидеров России, Германии, Украины и Франции в формате "нормандской четверки" состоится только при появлении реальных вопросов, связанных с Минскими договоренностями.