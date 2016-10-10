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Украина
10 октября 16, 13:29
Волонтер заявил о бракованных пулеметах для ВСУ
пулемет
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При стрельбе прицел на оружии каждый раз смещается из-за подвижной детали, отметил активист.
При стрельбе прицел на оружии каждый раз смещается из-за подвижной детали, отметил активист.

Волонтер Роман Доник сообщил в Facebook о выпуске бракованных  пулеметов для ВСУ от киевского завода Маяк.

По его словам, предприятие произвело пулемет КМ-7,62 с планкой, прикрепленной к подвижной крышке.

"Каждый раз, после каждого выстрела, после каждого шевеления, крышка, а с ней и планка, а за ней и прицел, смещается. То есть, каждый раз пулемет стреляет по-разному, - написал волонтер. - Его даже невозможно пристрелять. Потому что нет никакого понимания, куда полетит пуля в следующий раз. Потому что каждый раз прицел на самом пулемете смещается от нескольких микрон до нескольких мм".

Также Доник отметил, что до этого завод выпускал для Турции около двух тысяч пулеметов без брака.

Как сообщал Корреспондент.net, в соцсети обсуждают нерабочие автоматы для ВСУ.
Korrespondent
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