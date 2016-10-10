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Новости
Украина
10 октября 16, 15:35
В Польше надругались над местом захоронения воинов УПА -Фото
УПА
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За последний год это уже не первый акт вандализма против захоронений украинцев

В селе Верхрата Любачивского уезда Подкарпатского воеводства на востоке Польше разрушили памятник воинам Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщает Радио Польша.

Видео уничтожения украинского памятника в этот раз снова разместил на своей странице в YouTube член праворадикальной националистической организации "Лагерь великой Польши" Давид Гудзец, который известен своей пророссийской позицией и активной поддержкой пророссийских сепаратистов на Донбассе.

Также уничтожение захоронений в Верхрате подтвердил Петр Тыма, председатель Объединения украинцев в Польше.

"С 2015 года это очередной акт надругательства и уничтожения украинских мест памяти "неизвестными". Акты вандализма раньше были зафиксированы в селах Грушовичи, Радруж, Молодич, Вербица, Монастырь, Пикуличи, Лиски", — написал он в Facebook.

Напомним, памятник на кладбище в Верхрате появился в 1993 году. Он установлен на могиле 13 солдат УПА и гражданских, имена которых выгравированы на металлических табличках. На том же месте неподалеку от церкви, которая сейчас является римско-католическим костелом, похоронены украинские жители этого села.
Delo
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