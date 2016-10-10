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Новости
Украина
10 октября 16, 15:54
Киев озвучил условие отвода войск в Станице Луганской
Станица Луганская
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Отвод вооруженных сил в Станице Луганской состоится только после недели режима тишины.

Нужно выдержать прописанный график и только потом начать отвод войск.

Об этом на своей странице в Facebook в понедельник, 10 октября, написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Она заверила, что военные надеются, что отвод состоится в ближайшие дни. Пока на оккупированной территории Украины находятся более 40 тысяч незаконно вооруженных российских наемников, опасность провокаций и обстрелов остается, - напомнила политик, добавив, что это очевидно, пока на оккупированной территории находятся вооруженные российские наемники опасность существует на всей линии фронта - как в городах отвода, так и в городах, где отвода нет.

Геращенко также напомнила, что украинская сторона в Минске будет настаивать на открытии КПВВ в Золотом и восстановлении моста в Станице Луганской после отвода войск.

Напомним, запланированный на вчера, 9 октября 2016 года, отвод сил в Станице Луганской не состоялся.

Как сообщалось, Украинская сторона перенесла сроки отвода сил в Станице Луганской из-за обстрелов боевиков. Российские наемники не выполняют рамочное соглашение об отводе сил.
URA-Inform
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