Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.79
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
28.77
USD
25.79
RUB
0.41
EUR
29.20
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Украина
10 октября 16, 16:27
На Донбассе активизировались российские диверсанты
снайпер,ДНР,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
ДРГ боевиков вербуют местное население и прячут свое оружие в тайниках – ради дальнейших действий.

В зоне проведения на Донбассе АТО сейчас активизировались российские разведывательные группы. Об этом заявил представитель ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что мы все время фиксируем подготовку диверсионно-разведывательных групп, что перекидываются на нашу территорию.

Одна из задач диверсионно-разведывательных групп - не просто выполнять какие-то диверсии, однако и готовить базу для того, чтоб можно было использовать ее при дальнейших действиях. А это предполагает вербовку местного населения, а также создание тайников, где можно разместить оружие и боеприпасы.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе Марьинка и Широкино все еще остаются самыми "горячими" точками.
URA-Inform
Ещё по теме:
АТО: силовики насчитали 20 обстрелов за сутки
Бесполетная зона над Сирией как шанс выхода из тупика
При атаке на Зайцево погиб военный ВСУ
Путин жаждет победы в Сирии, любой кровью
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Киев озвучил условие отвода войск в Станице Луганской
noimageВ Польше надругались над местом захоронения воинов УПА -Фото
noimageВолонтер заявил о бракованных пулеметах для ВСУ
noimage19 октября может состояться встреча в нормандском формате
noimageБоевики и наемники на Донбассе переоделись в зимнюю одежду
Лента новостей
Загрузка...