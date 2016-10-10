На Донбассе активизировались российские диверсанты

В зоне проведения на Донбассе АТО сейчас активизировались российские разведывательные группы. Об этом заявил представитель ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что мы все время фиксируем подготовку диверсионно-разведывательных групп, что перекидываются на нашу территорию.

Одна из задач диверсионно-разведывательных групп - не просто выполнять какие-то диверсии, однако и готовить базу для того, чтоб можно было использовать ее при дальнейших действиях. А это предполагает вербовку местного населения, а также создание тайников, где можно разместить оружие и боеприпасы.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе Марьинка и Широкино все еще остаются самыми "горячими" точками.