АТО: за сутки ранены четверо военных

За прошлые сутки на Донбассе были ранены четверо военных. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает сайт ведомства.

Бойцы получили ранения при обстрелах. Также погибли двое сепаратистов и еще столько же раненых из "100-й бригады" и "9-го полка", отметил Лысенко.

В то же время волонтеры проекта Повернись живим сообщили в Facebook о гибели двоих военных. По их данным, они погибли при обстреле в Луганской области. Еще двое бойцов ранены, сообщили активисты.