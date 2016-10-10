ЛНР отводит войска в районе Станицы Луганской

В ЛНР начали отводить силы в районе Станицы Луганской, сообщил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука.

"В Станице Луганской наблюдается начало процесса отвода сил по ту сторону линии разграничения", - написал он на своей странице в Facebook.

Тука напомнил, что разведение сил и средств состоялось в Петровском и Золотом. При этом в Петровском идет разминирование, а в Золотом этот процесс пока не начат.

"Нужно понимать, что процесс соблюдения тишины в указанных участках очень шаткий и может быть нарушен террористами в любой момент", - отметил Тука.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 октября Минобороны отложило отвод войск и вооружений в районе Станицы Луганской из-за обстрела сепаратистов.