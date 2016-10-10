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Новости
Украина
10 октября 16, 18:12
Мингарелли:Борьба с коррупцией в Украине –вопрос десятилетий
Мингарелли
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Глава представительства Евросоюза в Украине, посол Хьюг Мингарелли, приветствует усилия власти Украины по борьбе с коррупцией.

Однако этого недостаточно, так как это - на уровне ментальности и на искоренение коррупции уйдут десятилетия. Об этом Мингарелли заявил в рамках пресс-конференции.

Он подчеркнул, что уже были сделаны первые шаги в вопросе борьбы с коррупцией, созданы специальные органы - НАБУ, НАПК, а также САП. Сейчас известно, что есть определенные проблемы, однако все равно эти органы созданы. Конечно, новых органов для борьбы с коррупцией недостаточно, потому это – ментальное, и это вопрос десятилетий.

Как сообщалось, Петр Порошенко просил активизировать борьбу с коррупцией.
URA-Inform
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