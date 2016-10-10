Мингарелли:Борьба с коррупцией в Украине –вопрос десятилетий

Однако этого недостаточно, так как это - на уровне ментальности и на искоренение коррупции уйдут десятилетия. Об этом Мингарелли заявил в рамках пресс-конференции.

Он подчеркнул, что уже были сделаны первые шаги в вопросе борьбы с коррупцией, созданы специальные органы - НАБУ, НАПК, а также САП. Сейчас известно, что есть определенные проблемы, однако все равно эти органы созданы. Конечно, новых органов для борьбы с коррупцией недостаточно, потому это – ментальное, и это вопрос десятилетий.

Как сообщалось, Петр Порошенко просил активизировать борьбу с коррупцией.