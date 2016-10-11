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Новости
Украина
11 октября 16, 09:25
Боевики на Донбассе не соблюдают решим тишины
АТО,
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По состоянию на утро вторника, 11 октября, боевики продолжают нарушать режим тишины.

Только на последние сутки российские наемники 47 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Мариупольском направлении в понедельник зафиксировано 27 обстрелов.

Тут боевики провоцировали наши войска из тяжелого вооружения. В частности, из ствольной артиллерии 152 калибра стреляли по населенным пунктам Талаковка и Бердянска, а из 122 калибра - по Широкино. Кроме этого, оккупанты активно использовали вооружение калибров 120 мм и 82 мм.

Под огнем из минометов оказались Водяное, Широкино, Марьинка и Талаковка. В направлении Павлополя и Гнутово обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины велись из БПМ, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении за вчерашний день противник совершил 17 провокаций. Боевики обстреляли Новозвановку, Новоалександровку и Попасную с вооружения различного калибра усиливая интенсивность огня минометами 120 и 82 мм.

Наименьшее количество нарушений было зафиксировано на Донецком направлении. Тут противник всего лишь три раза открывал огонь. Так в Авдеевке оккупанты применили минометы 82 калибра, а в Зайцево - калибр 120 мм.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 10 октября, противник в течении прошедший суток, воскресенья, 9 октября, 22 раза открывали огонь по позициям украинских войск в зоне проведения антитеррористической операции.
URA-Inform
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