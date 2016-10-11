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Новости
Украина
11 октября 16, 10:36
МИД против введения визового режима с Россией
Климкин
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Прежде чем принимать решение о введении визового режима с Россией, необходимо задать вопрос - что мы хотим от этого решение, какие цели этого решение и не является ли это ситуативным решением.

Очевидно, что визовый режим должен привести к снижению попадания в страну нежелательных лиц. Такое мнение высказано в понедельник, 10 октября, в эфире одного из украинских телеканалов директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

По его словам, вопрос также в том, нужно ли российским провокаторам давать возможность получить визу или это остановит их от того, чтобы попасть в Украину, скорее всего нет, потому что, на сегодняшний день наши спецслужбы останавливают проникновение этих провокаторов уже в Украине, - подчеркнув дипломат, добавив, что если будет введен этот режим, то в дипломатии есть такое понятие как "взаимность" и таким образом, от России можно ожидать, во-первых введения так же визового режима, а во-вторых, те миллионы украинских граждан, которые имеют работу на территории России вынуждены будут вернутся в Украину для получения рабочей визы.

Макеев также подчеркнул, что миллионам украинцам не надо возвращаться в Украину. Пусть берут российское гражданство или идея введение визового режима действительно направлено на то, чтобы мы потеряли большое количество граждан Украины,- задался вопросом он.

Напомним, как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает, что Украине придется применять более жесткие меры против России, чем введение визового режима.
URA-Inform
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