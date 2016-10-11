НАБУ подтвердило махинации с проектом "Стена"

В рамках расследования возможной коррупционной составляющей при реализации проекта "Стена" необходимо отработать значительный круг лиц, провести экспертизы и установить наличие нецелевой растраты средств. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, следственные органы проводят большой массив работы по этому делу.

"Скажем так, не все гладко с проектом "Стена". Необходимо провести еще очень много работы: фактический осмотр, изучение сметной документации, проведение экспертиз, ревизий", - рассказал он и подчеркнул, что пока лишь видно "определенные несоответствия, но говорить об ущербе и виновных лицах еще рано".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что следствие еще не приблизилось к тому, чтобы кому-то предъявлять подозрения, директор НАБУ сказал: "Там за каждый участок отвечали разные люди, достаточно большой круг лиц, которых нужно отработать и, соответственно, принять решения".

Как сообщал Корреспондент.net, проект "Стена" на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил проект, стоимость которого составила около 150 миллионов долларов.

В сентябре стало известно, что за два года было выполнено только 12% работ по обустройству украинско-российской границы. При этом в Госпогранслужбе жалуются на недостаточное финансирование.