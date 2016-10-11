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Украина
11 октября 16, 11:49
В Василькове рухнула школа - Фото и Видео
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Обрушилось перекрытие нескольких этажей.
В Василькове Киевской области в средней школе №6 обрушилось перекрытие нескольких этажей. Сейчас спасатели эвакуируют школьников, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
 
"Мне сообщили, что произошел обвал капитальной стены. Про предварительной информации, пострадавших нет: сделали перекличку, вроде бы, все дети на месте", - сказал вице-премьер журналистам в кулуарах украинско-немецкого бизнес-форума во вторник в Киеве.
 
Информацию также подтвердил премьер Владимир Гройсман. 
 
"По предоставленной информации жертв и пострадавших нет, что очень важно. Сейчас розберемся на месте, что произошло. Я считаю, что такие вещи происходят из-за того, что мы не замечаем то, что важно, это безразлично и безответственность. Ведь там были комиссии, все проверяли, когда сдавали школу к 1 сентября. Мы розберемся кто ставил которые подписи по результатам комиссии. Возможно там кто-то что-то достраивал - мы это выясним ", - заверил Гройсман.


 
Напомним, сегодня сообщалось, что в Китае развалились четыре многоэтажки.
Korrespondent
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