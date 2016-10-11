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Новости
Украина
11 октября 16, 11:50
В Киеве хотят переименовать проспект Бандеры
проспект Бандеры
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На сайте горсовета зарегистрирована соответствующая петиция.
На сайте горсовета зарегистрирована соответствующая петиция.

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция в поддержку переименования проспекта Степана Бандеры в проспект Владимира Великого.

"Личность Бандеры является провокационной для большинства украинских граждан", - цитируют Украинские новости автора петиции, киевского общественного активиста Константина Загородного.

"По мнению автора, несмотря на то, что Степан Бандера для некоторых слоев населения и является кумиром, в большинстве регионов Украины утверждают обратное и обвиняют его в терроризме и подрыве основ государственности. С другой же стороны, князь Владимир - практически во всех регионах одинаково высоко почитается и характеризуется, как один из выдающихся исторических деятелей Украины", - пишет издание.

Отметим, с 6 октября, когда была зарегистрирована петиция, под ней появилось 416 подписей из необходимых 10 тысяч.

Как сообщалось, предыдущая петиция о смене названия проспекта Бандеры на нейтральное набрала необходимые 10 тысяч подписей.  После этого столичные власти должны рассмотреть предложение.
Korrespondent
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