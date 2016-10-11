Тимошенко отчаянно стремится к власти

После освобождения из тюрьмы в начале 2014 года "бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко отчаянно борется за возвращение на самую вершину" политики, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

Но путь этот тернист: с большим трудом партии Тимошенко "Батькивщина" удалось "перепрыгнуть" 5-процентный барьер на выборах в Верховную Раду в 2014 году. С тех популярность Тимошенко растет, а ее амбиции непреклонны, говорится в статье. На фоне бедственной ситуации в экономике Украины 55-летняя Тимошенко "неустанно идет к своей промежуточной цели - новым выборам".

В политической борьбе Тимошенко прежде всего пытается набрать очки критикой многократно завышенных тарифов на электроэнергию. К примеру, после поездки во Львов Тимошенко говорила с трибуны Верховной Рады об отчаянии и слезах людей. По ее словам, всему виной соглашение с МВФ, которое обязало Украину ввести рыночные цены.

Как бы то ни было, но оппозиционная работа Тимошенко, продолжает корреспондент, "дает результат: в середине президентского срока Порошенко Тимошенко стала для него настоящей проблемой". Ее партия "Батькивщина", по всем опросам, сумела удвоить свои рейтинги, и в случае возможных новых президентских выборов "украинцы скорее отдадут предпочтение ей, нежели нынешнему главе государства".

Тимошенко, по ее собственным словам, "ведет личную войну со всей системой", и эту войну она хочет выиграть. Ради этого она даже вступила в союз с депутатами, которые остались верны сбежавшему в Россию экс-президенту Виктору Януковичу. Целью Тимошенко, по словам украинских СМИ, были досрочные выборы в Верховную Раду, от которых выиграли бы обе стороны. Весной Тимошенко при помощи своего выхода из союза с правящей партией пыталась развалить коалицию. Но Порошенко сумел предотвратить перевыборы заменой премьера Яценюка на своего кандидата Владимира Гройсмана. Ныне Гройсман возглавляет правительство меньшинства, и при каждом голосовании в Раде коалиции приходится бороться за дополнительные голоса.

По этой причине Тимошенко делает ставку на провал 38-летнего Гройсмана и хочет воспользоваться возрастающими протестными настроениями на Украине в своих целях. Поводом могут стать уже ноябрьские счета за отопление, ведь после нескольких увеличений тарифов многие украинцы оказались не в состоянии их оплачивать, говорится в статье.

Также на руку Тимошенко играет намерение правительства сократить социальную помощь, что также взрывоопасно. Решение о перевыборах может принять только президент, но у Порошенко нет никакой заинтересованности помогать своей сопернице, добавляет Frankfurter Rundschau.