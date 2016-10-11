30 октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз

В последнее воскресенье этого месяца, в 4 часа утра 30 октября Украина перейдет на зимнее время 2016.

Переход на зимнее время означает, что стрелки часов переведут нa час назад.

В 2016 году переход на зимнее время будет последним - как сообщают официальные источники, больше переводить часы в Украине не будут. Страна будет жить по зимнему времени. Летнее время в Украине отменяется.

Переход проводится согласно постанoвлению Кабмина Украины № 509 oт 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени нa территории Украины".





Как известно, зимнее время является "астрономическим", летнее время вводится во многих странах мира с целью экономии электрической энергии. Переход на сезонное время практикуют примерно в 110 странах. Летнее время используют около 80 стран мира.





А среди тех, кто не переводит стрелки часов - Россия, Япония, Китай, Казахстан и Киргизия.