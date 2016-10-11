Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.82
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
28.70
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
29.13
USD
26.07
RUB
0.42
Новости
Украина
11 октября 16, 12:21
30 октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз
зимнее время
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Летнее время в Украине отменяется. Перевод часов на зимнее время состоится 30 октября в последний раз.
Летнее время в Украине отменяется. Перевод часов на зимнее время состоится 30 октября в последний раз.

В последнее воскресенье этого месяца, в 4 часа утра 30 октября Украина перейдет на зимнее время 2016.

Переход на зимнее время означает, что стрелки часов переведут нa час назад.

В 2016 году переход на зимнее время будет последним - как сообщают официальные источники, больше переводить часы в Украине не будут. Страна будет жить по зимнему времени. Летнее время в Украине отменяется.

Переход проводится согласно постанoвлению Кабмина Украины № 509 oт 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

Как известно, зимнее время является "астрономическим", летнее время вводится во многих странах мира с целью экономии электрической энергии. Переход на сезонное время практикуют примерно в 110 странах. Летнее время используют около 80 стран мира. 

А среди тех, кто не переводит стрелки часов - Россия, Япония, Китай, Казахстан и Киргизия.
Korrespondent
Ещё по теме:
Саммит Украина-ЕС пройдет 24 ноября в Брюсселе
Российская пресса просит ФСБ пояснить арест Сущенко
Украина к отопительному сезону накопила 1,7 млн тонн угля
ЛНР отводит войска в районе Станицы Луганской
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Тимошенко отчаянно стремится к власти
noimageБывший офицер вез в Россию флешку с секретными документами
noimageВ Киеве хотят переименовать проспект Бандеры
noimageВ Василькове рухнула школа - Фото и Видео
noimageНАБУ подтвердило махинации с проектом "Стена"
Лента новостей
Загрузка...