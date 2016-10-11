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Украина
11 октября 16, 15:43
Стрельба в Киеве на метро Петровка
стрельба,в,школе
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В Киев возле метро "Петровка" после конфликта неизвестный выстрелил в мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. В отделение полиции поступило сообщение о том, что возле метро "Петровка" слышны крики и выстрелы. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили раненого мужчину. Пострадавшего отвезли в больнице, там врачи диагностировали, что он получил одно проникающее и одно непроникающее ранение грудной клетки.

Полицейским удалось выяснить, что накануне у мужчины возник словесный конфликт с незнакомцем на улице. Во время ссоры неизвестный внезапно выстрелил в мужчину у скрылся с места.

На данный момент 35-летнему пострадавшему ничего не угрожает. Он находиться под наблюдением врачей. По делу открыто уголовное производство. За такое преступление грозит до восьми лет наказания, в виде лишения свободы до восьми лет.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в Киеве мужчина расплатился за долг жизнью.
URA-Inform
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