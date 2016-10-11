Порошенко: Украина готова к зиме

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время заседания Совета регионального развития. По словам главы государства – он хотел бы категорически опровергнуть все слухи о неготовности Украины к зиме. Это не соответствует действительности. Украина находится в постоянном взаимодействии с премьером, а также с главами администраций – подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ, жителям Киева уже 12-го октября включат отопление. Об этом сообщил ранее мэр столицы Виталий Кличко. Ранее же планировалось включить жителям столицы отопление только 17-го числа.