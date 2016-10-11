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Новости
Украина
11 октября 16, 16:29
Порошенко: Украина готова к зиме
Порошенко
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Слухи, что Украина к зиме еще не подготовлена, не соответствуют действительности. 

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время заседания Совета регионального развития. По словам главы государства – он хотел бы категорически опровергнуть все слухи о неготовности Украины к зиме. Это не соответствует действительности. Украина находится в постоянном взаимодействии с премьером, а также с главами администраций – подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ, жителям Киева уже 12-го октября включат отопление. Об этом сообщил ранее мэр столицы Виталий Кличко. Ранее же планировалось включить жителям столицы отопление только 17-го числа.
URA-Inform
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