Завтра в Киеве включат отопление

В Киеве завтра, 12-го октября 2016 г., стартует отопительный сезон в жилых домах. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Поскольку температура воздуха на данный момент падает, и в последующие дни средняя температура будет ниже восьми градусов, принято решение, что уже следует начать подачу тепла в жилые дома - заявил мэр Виталий Кличко. Как отмечается, подключение жилых домов должно было стартовать 17 октября.

Как сообщал УРА-Информ, в столице отопительный сезон находился на грани срыва. Об этом ранее сообщал мэр города Виталий Кличко.