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Украина
11 октября 16, 16:36
Завтра в Киеве включат отопление
отопление
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Ранее же отопительный сезон в жилых домах столицы планировали начать 17 октября.

В Киеве завтра, 12-го октября 2016 г., стартует отопительный сезон в жилых домах. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Поскольку температура воздуха на данный момент падает, и в последующие дни средняя температура будет ниже восьми градусов, принято решение, что уже следует начать подачу тепла в жилые дома - заявил мэр Виталий Кличко. Как отмечается, подключение жилых домов должно было стартовать 17 октября.

Как сообщал УРА-Информ, в столице отопительный сезон находился на грани срыва. Об этом ранее сообщал мэр города Виталий Кличко.
URA-Inform
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