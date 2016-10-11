Причина обвала школы в Василькове - Фото

Причиной аварии в школе Василькове Киевской области мог быть фундамент или размещенная рядом канализация после длительных дождей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Причиной этого разрушения могла быть канализация, которая находится рядом, и которая от этих дождей практически три дня подряд могла стать причиной разрушения школы", — отметил Зубко.

Он отметил, что в прошлом году в школе был проведен частично капитальный ремонт — столовой и служебных помещений, была поведена замена всех окон.

"Школа внутренне является в очень хорошем состоянии, сделаны все ремонты, заменены окна, восстановлена практически система инженерных сетей. Вопрос — в фундаментах, которые были построены еще в 56-м году, и наличии ливневой канализации, которая находится рядом. Поэтому я думаю, что именно это могло быть причиной разрушения", — отметил Зубко.

Вице-премьер также сообщил о том, что в Украине будут проверены все здания школ, построенные до 1980 года.

"Мы сейчас проверим те школы, которые были построены до 1980-го года на состояние фундаментов, состояние тех коммуникаций, которые находятся возле школ", — сказал вице-премьер.

По его словам, на месте обрушения работает инспекция, которая оценит убытки и разработает план восстановления школы, а пока через 3 дня дети продолжат обучение в другой школе.

"Правительство примет в первую очередь решение о выделении средств из резервного фонда средств, чтобы восстановить эту школу, также будет дано указание и предупреждение провести плановые учения в других образовательных школах по эвакуации детей в связи с возможными чрезвычайными ситуациями", — сказал Г. Зубко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает обвал школы в Василькове техногенной проблемой.

"Мы сегодня имеем достаточно серьезную техногенную проблему... Слава Богу, никто не пострадал. Когда мне сообщили, что это случилось и о том, что это чрезвычайное событие произошло во время учебного процесса, я не могу вам передать свои ощущения", — рассказал Гройсман.

Как известно, сегодня около 10:00 в общеобразовательной школе №6 Василькова Киевской области произошел обвал капитальной стены с перекрытиями. Полностью обрушилось несколько оконных пролетов трехэтажного здания вместе с перекрытиями на глубину несколько метров — коридоры школы по всей ширине, пока ученики находились в классах на уроках.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, эвакуация учеников и персонала из здания была осуществлена успешно. Причина разрушения устанавливается.

По факту обрушения стены школы открыто уголовное производство по ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).