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Украина
11 октября 16, 17:53
В Днепре суд арестовал имущество судьи-взяточника
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Судья вышел под залог, но у него изъяли загранпаспорт.
Судья вышел под залог, но у него изъяли загранпаспорт.

Соломенский районный суд Киева арестовал недвижимое имущество, деньги и драгоценности, изъятые во время обыска у судьи Октябрьского райсуда Днепра, которого задержали при получении зятки, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Недвижимое имущество, денежные средства и драгоценности, изъятые во время обыска у судьи Октябрьского райсуда Днепра, арестованы. Соответствующее ходатайство детективов НАБУ удовлетворил Соломенский райсуд Киева 11 октября", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что этим же судом была избрана для судьи мера пресечения в виде залога в размере 260 тысяч гривен. Подозреваемый уже внес залог.

"В то же время детективы НАБУ изъяли загранпаспорт судьи. Поэтому в законный способ судья, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК украины ("Злоупотребление влиянием"), покинуть страну не может", - заявили в НАБУ.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе правоохранители задержали судью Октябрьского районного суда города Днепр, который требовал и получил взятку в размере 10 тысяч долларов.

При обыске по месту проживания судьи детективы НАБУ обнаружили более 54 тысяч долларов, около 13 тысяч евро, и почти 138 тысяч гривен.
Korrespondent
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