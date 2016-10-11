Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.82
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
28.60
USD
25.82
RUB
0.41
EUR
29.13
USD
26.07
RUB
0.42
Новости
Украина
11 октября 16, 17:58
В Одессе жителей просят не выходить на работу из-за шторма
Одесса
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ухудшение погодных условий ожидается 12 октября.
Горсовет Одессы обратился к работодателям города с просьбой учесть сложные погодные условия и, в случае сильного ухудшения погодных условий, дать сотрудникам выходной.
 
На среду, 12 октября, по Одессе и местами по области объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе мэрии.
 
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, утром и днем ожидается сильный дождь, порывы северо-восточного ветра до 25-27 м/с, видимость во время дождя 500-1000 метров.
 
При этом в горсовете организовали штаб по ликвидации последствий непогоды. Все городские коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.
 
Напомним, 8 октября из-за обильного дождя в Одессе оказались подтопленными многие улицы.
Korrespondent
Ещё по теме:
Мощный шторм в Австралии: есть жертвы
Киев не позволит голосовать на выборах в Госдуму в Украине
Дезертир, расстрелявший бойцов АТО задержан
Ливень затопил Одессу: "Спартак" непригоден для тренировок
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Днепре суд арестовал имущество судьи-взяточника
noimageПричина обвала школы в Василькове - Фото
noimageЗавтра в Киеве включат отопление
noimageПорошенко: Украина готова к зиме
noimageСтрельба в Киеве на метро Петровка
Лента новостей
Загрузка...