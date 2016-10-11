В Одессе жителей просят не выходить на работу из-за шторма

Горсовет Одессы обратился к работодателям города с просьбой учесть сложные погодные условия и, в случае сильного ухудшения погодных условий, дать сотрудникам выходной.

На среду, 12 октября, по Одессе и местами по области объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе мэрии.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, утром и днем ожидается сильный дождь, порывы северо-восточного ветра до 25-27 м/с, видимость во время дождя 500-1000 метров.

При этом в горсовете организовали штаб по ликвидации последствий непогоды. Все городские коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Напомним, 8 октября из-за обильного дождя в Одессе оказались подтопленными многие улицы.