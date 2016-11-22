Ярош награжден орденом Богдана Хмельницкого

Соответствующий указ №517/2016 от 21 ноября 2016 года обнародован в понедельник на официальном сайте президента Украины.

В частности, согласно документу, "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" Порошенко постановил наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени участников АТО: Дмитрия Яроша, Владислава Литвина, Виктора Кичу, и Андрея Гергерта

Кроме того, согласно указу, президент Украины наградил орденом "За мужество" III степени участников АТО Владимира Васяновича, Андрея Нагорного Сергея Торбина, а также сержантов Владимира Лашко и Станислава Парталу.

Сам бывший лидер движения "Правый сектор", а ныне — лидер общественно-политического движения "ДИЯ" ("Державна инициатыва Яроша"), народный депутат Ярош так прокомментировал получение награды журналистам в Киеве в понедельник: "У нас Яна Зинкевич (раненая в зоне АТО медик-волонтер из медицинского батальона "Госпитальеры" — Ред.) в прошлом году получила орден "За заслуги" III степени за участие в АТО, а это вот второй такой прецедент".