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Новости
Украина
21 ноября 16, 13:18
НАТО призывает Украину усилить контроль за деньгами
НАТО
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В Альянсе считают, что достичь этого можно через новый законопроект.
В Альянсе считают, что достичь этого можно через новый законопроект.

В НАТО призвали Украину усилить подотчетность и прозрачность в вопросе использования бюджетных денег в сфере обороны страны.

"Важно усилить подотчетность и прозрачность всего оборонного бюджета, не только в части осуществления закупок", - заявил глава представительства Альянса в Украине Александер Винников, передает УНИАН.

По его словам, достичь этого можно, приняв новый законопроект.

"Это то, чего можно достичь с помощью более тесного сотрудничества с Верховной Радой. И это сейчас обсуждается. Я думаю, что разработка нового законопроекта, касающегося национальной безопасности и обороны, предоставляет отличную возможность, чтобы укрепить эти процессы надзора в Украине", - сказал он.

В сентябре Порошенко попросил НАТО расширить сотрудничество.

После этого в НАТО пообещали помочь Украине практически и политически.
Korrespondent
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