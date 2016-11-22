НАТО призывает Украину усилить контроль за деньгами

В НАТО призвали Украину усилить подотчетность и прозрачность в вопросе использования бюджетных денег в сфере обороны страны.

"Важно усилить подотчетность и прозрачность всего оборонного бюджета, не только в части осуществления закупок", - заявил глава представительства Альянса в Украине Александер Винников, передает УНИАН.

По его словам, достичь этого можно, приняв новый законопроект.

"Это то, чего можно достичь с помощью более тесного сотрудничества с Верховной Радой. И это сейчас обсуждается. Я думаю, что разработка нового законопроекта, касающегося национальной безопасности и обороны, предоставляет отличную возможность, чтобы укрепить эти процессы надзора в Украине", - сказал он.

В сентябре Порошенко попросил НАТО расширить сотрудничество.

После этого в НАТО пообещали помочь Украине практически и политически.