Безвиз для украинцев: Обещания властей и реалии - Видео

Сегодня в Украине отмечают годовщину начала Евромайдана, но одна из главных целей революции до сих пор так и не достигнута.

Украина подписала ассоциацию с ЕС из-за срыва которой и начался Евромайдан, но она до сих пор не ратифицирована всеми странами Евросоюза, а вопрос безвиза тоже буксуют.

Безвизовый режим – ключевой фактор сближения с Европой. Власти обещают его введение чуть ли не каждый месяц, но только в последние дни в этом вопросе удалось достигнуть твердого прогресса.

Что сейчас происходит в безвизовом вопросе?

Устранение преград

17 ноября Комитет постоянных представителей ЕС согласовал, от имени Совета ЕС, позицию для переговоров относительно либерализации визового режима для Украины.

Он подтвердил предложение Комиссии предоставить согласие на безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Украины и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Совет считает, что вступление в силу либерализации визового режима для Украины состоится одновременно со вступлением в силу нового механизма приостановления (безвизового режима).

Таким образом, Украина получит безвизовый режим одновременно с Грузией, в отношении которой такое решение уже было принято ранее.

Совет Евросоюза является ключевым органом, который принимает юридически обязывающие решения, становящиеся частью законодательства ЕС. Именно этот орган раньше был скептичен относительно перспективы принятия безвизового режима для Украины.

Главное условие

В Европе не дают безвиз для украинцев без механизма прекращения такого режима.

В ЕС ожидают, что переговоры относительно механизма приостановления будут завершены уже в ближайшее время.

Приостановка безвизового режима будет возможна в случае, если миграция из отдельных стран резко возрастет и будет оставаться аномально высокой в течение значительного периода (ожидается, что речь пойдет о 3 месяцах).

"Предоставив зеленый свет (этому решению), Совет ЕС продемонстрировал свою приверженность безвизовому режиму для граждан Украины, принимая во внимание, что все требования Плана действий визовой либерализации) были выполнены. Настоящие реформы следует поощрять", - заявил Петр Яворчик, представитель словацкого председательства в ЕС.

Теперь все готово?

Чтобы ввести безвизовый режим, нужна позиция трех ключевых органов ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Совета ЕС.

"Сегодня все три ключевых института ЕС четко сказали, что Украина отвечает всем критериям. Сейчас начнутся консультации по законодательной, подчеркну - законодательной, формальной процедуры, каким образом Украина получит безвизовый режим", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Дальнейшая процедура

Еще должно быть голосование в Европарламенте, где у Украины есть убедительное большинство, затем вопрос должен снова быть одобрен Советом ЕС.

Но, как говорят эксперты, главное, чтобы сняты политические препятствия на пути к безвизу и остались только процедурные.

Конкретную дату отмены виз пока никто не называет.

Но эксперты говорят, что можно с уверенностью сказать: в 2016 году безвизовый режим на практике не заработает.

Президент снова обещает

Президент Петр Порошенко уверен, что наша страна уже стала значительно ближе к Европе

Порошенко в четверг, 1 декабря, начнет визит в Евросоюз в рамках саммита Украина – ЕС.

"Наша страна выполнила все 144 пункта плана действий относительно визовой либерализации, чем доказала всему миру нашу способность проводить евроориентированные реформы любого уровня сложности", – заявил президент в речи по случаю Дня достоинства и свободы.

Президент подчеркнул, что за 3 года после Евромайдана страна прошла через болезненные испытания, но сейчас уже максимально близка к безвизу.

"Мы потеряли лучших и пережили много разочарований. Но из-за того, что мы знаем, что страна на правильном пути, у нас никогда не опускались и не опустятся руки. Вера и надежда крепнут, мудрость становится глубже, а приобретенный опыт закаляет и не оставляет сомнений в нашей с вами победе. Сегодня Украина и Европа значительно ближе друг к другу, чем 3 года назад. Это значит, что планы и требования Евромайдана воплощаются в жизнь", – считает Порошенко.

Новый механизм

Еврокомиссия намерена ввести новые правила с тем, чтобы граждане третьих стран, имеющие право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону, заранее получали разрешение на въезд.

Информация о заявителях будет проверяться по базам данных органов безопасности для предотвращения проникновения на территорию Евросоюза лиц, подозреваемых в терроризме, а также для ограничения неконтролируемой миграции.

Если разрешение получено, оно будет действовать в течение пяти лет. Стоимость подачи заявления составит пять евро, сообщает агентство AFP.

Глава МВД Германии Томас де Мезьер приветствовал план Брюсселя как средство снижения рисков для европейской безопасности. По его словам, эту систему можно ввести уже в 2019 - 2020 году.

Соглашения о безвизовом въезде заключили с Евросоюзом около 60 государств: от США до Колумбии и Южной Кореи. Таким образом, нововведения, образцом для которых послужили правила, принятые в США, могут коснуться сотен миллионов человек.